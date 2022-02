Fdi: Crosetto su Lucaselli, 'attaccata per banale lapsus persona che vive momento difficile' (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Userò il maiuscolo per significare la mia rabbia. State attaccando per un banale lapsus verbale, una persona che sa perfettamente quanti abitanti ha l'italia e che vive un momento difficile che la costringe a cure fisicamente pesanti . (ho chiesto autorizzazione) mi fate schifo!". Così Guido Crosetto su twitter a proposito del tweet di Ylenia Lucaselli. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Userò il maiuscolo per significare la mia rabbia. State attaccando per unverbale, unache sa perfettamente quanti abitanti ha l'italia e cheunche la costringe a cure fisicamente pesanti . (ho chiesto autorizzazione) mi fate schifo!". Così Guidosu twitter a proposito del tweet di Ylenia

Advertising

TV7Benevento : Fdi: Crosetto su Lucaselli, 'attaccata per banale lapsus persona che vive momento difficile' -… - ConteFava70 : @GuidoCrosetto Caro Crosetto, ho sempre sostenuto che Lei è il personaggio migliore in FdI, e La seguo con stima pu… - MGBasolu : RT @RoccoMessina7: @GuidoCrosetto Crosetto lei è di Fdi. Partito di destra che ha le sue radici nel Fascismo. Come recitava il grande Tot… - Franco32656300 : RT @RoccoMessina7: @GuidoCrosetto Crosetto lei è di Fdi. Partito di destra che ha le sue radici nel Fascismo. Come recitava il grande Tot… - RoccoMessina7 : @GuidoCrosetto Crosetto lei è di Fdi. Partito di destra che ha le sue radici nel Fascismo. Come recitava il grand… -