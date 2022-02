Eutanasia, la Corte Costituzionale boccia il referendum (Di mercoledì 16 febbraio 2022) . Marco Cappato: “Percorriamo altre strade: disobbedienza civile, ricorsi” La Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile il referendum sull’Eutanasia. Il quesito era destinato ad abrogare parzialmente l’articolo 579 del codice penale, il quale disciplina il reato di omicidio del consenziente. Secondo la Corte Costituzionale, chiamata a valutare la legittimità del quesito referendario, con “si sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana”. Marco Cappato, presidente dell’Associazione Luca Coscioni, che ha sostenuto il referendum, appresa la notizia della bocciatura scrive su Twitter: “La Consulta ha deciso: non potremo votare il referendum Eutanasia Legale. Percorriamo altre ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) . Marco Cappato: “Percorriamo altre strade: disobbedienza civile, ricorsi” Laha ritenuto inammissibile ilsull’. Il quesito era destinato ad abrogare parzialmente l’articolo 579 del codice penale, il quale disciplina il reato di omicidio del consenziente. Secondo la, chiamata a valutare la legittimità del quesito referendario, con “si sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana”. Marco Cappato, presidente dell’Associazione Luca Coscioni, che ha sostenuto il, appresa la notizia dellatura scrive su Twitter: “La Consulta ha deciso: non potremo votare ilLegale. Percorriamo altre ...

