Dal rigore sbagliato di Messi al trionfo di Mbappé: Psg - Real 1 - 0, il film della partita (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una sfida dominata sul piano del gioco dal Psg ma decisa solo nei minuti di recupero. Ecco com'è andata Psg - Real Madrid Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una sfida dominata sul piano del gioco dal Psg ma decisa solo nei minuti di recupero. Ecco com'è andata Psg -Madrid

Advertising

LelloPinto : RT @LelloPinto: Stento a crederci. Una squadra come il Real Madrid di Ancelotti che non fa un tiro in porta, che sia UNO. Stradominato dal… - LelloPinto : Stento a crederci. Una squadra come il Real Madrid di Ancelotti che non fa un tiro in porta, che sia UNO. Stradomin… - OCardinal17 : RT @gloriapoch72: Giudicare Messi dal errore al rigore è assai limitato ... Ha fatto delle giocate incredibili, mettendo i compagni davanti… - 1f6eed3c8c1c4e4 : RT @dick_handley: #Messi infame mini-pampero, 35 mln per farti parare un rigore regalato dal grandissimo Courtois ... #PSGm - repubblica : Champions, Psg-Real Madrid 1-0: Messi sbaglia un rigore, decide Mbappé al 94' [dal nostro inviato Emanuele Gamba] -