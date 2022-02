Concorso Ds 2017 | protestano i 1000 vincitori trasferiti | “Noi bloccati al Nord e l’ex Ministra Azzolina nominata ‘sotto casa’ | in Sicilia”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ancora proteste per ildirigenti scolastici. Uno dei presidi, portavoce del gruppo di, tuona:"L'exera in coda alla graduatoria. Noi siamo i migliori e ci hanno sradicato da casa senza alcun aiuto da parte dello Stato. Si estenda la mobilità interregionale al 100% o sciopero della fame e della sete”. L'articolo .

Questa la vicenda: i posti di dirigenza messi anelsono stati spalmati in un quadriennio, 2022 incluso. Nel 2019 hanno preso servizio i primi 1984 dirigenti vincitori. Mille dei quali ...... Cleveland International Piano Competition 2015 eBusoni, e una attività concertistica che lo vede esibirsi sui palcoscenici di tutta Europa, Usa, Messico e Kazakhstan. Il concerto è ...Si estenda la mobilità interregionale al 100% o sciopero della fame e della sete”. Continua la bufera sul concorso presidi 2017, reso celebre per la partecipazione della ex ministra dell’Istruzione ...E non è la prima volta che l’università pugliese è protagonista di concorsi e assegnazioni con tutti i timbri, ma nessuna legittimità. Nel 2016-2017, quando il Consiglio di Stato non si era ancora ...