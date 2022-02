Con chi ce l’ha Antonella Clerici? Colori e frecciatine in diretta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ieri Antonella Clerici è esplosa contro l’eccessiva pubblicità, che lei ha sempre rispettato, compreso e chiamato réclame, ma quando è troppo è troppo e dopo avere detto quello che doveva ha iniziato la puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno più scoppiettante che mai. Per un attimo i telespettatori hanno temuto che la Clerici non ci fosse ma aveva solo lasciato l’anteprima in mano a Lorenzo Biagiarelli, lei era già pronta dietro le quinte. Un lavoro di squadra che va ammirato, questo il successo sempre più forte di E’ sempre mezzogiorno ma oggi Antonella Clerici aveva bisogno di colore, ancora più colore del solito. E’ entrata in studio con la solita allegria ma con un maglioncino tutto colorato e con l’intenzione di lanciare un messaggio non solo al suo pubblico. Antonella ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ieriè esplosa contro l’eccessiva pubblicità, che lei ha sempre rispettato, compreso e chiamato réclame, ma quando è troppo è troppo e dopo avere detto quello che doveva ha iniziato la puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno più scoppiettante che mai. Per un attimo i telespettatori hanno temuto che lanon ci fosse ma aveva solo lasciato l’anteprima in mano a Lorenzo Biagiarelli, lei era già pronta dietro le quinte. Un lavoro di squadra che va ammirato, questo il successo sempre più forte di E’ sempre mezzogiorno ma oggiaveva bisogno di colore, ancora più colore del solito. E’ entrata in studio con la solita allegria ma con un maglioncino tutto colorato e con l’intenzione di lanciare un messaggio non solo al suo pubblico....

Advertising

CottarelliCPI : La polemica sui balneari è assurda. Com'è possibile difendere il privilegio di chi utilizza per vantaggio proprio s… - berlusconi : Buon San Valentino con chi amate e a chi ama l’Italia! - marattin : “Se ora finiamo la legislatura con Draghi a Chigi non è stato per una congiunzione astrale favorevole ma perché c’è… - ippolito923 : RT @FmMosca: AZIONE I #malori , le morti sospette e le reazioni avverse sono legate al fatto che stanno vaccinando chi ha gli anticorpi? Co… - marco_turetta : RT @Amarizona17: Chi gira con la maschera all’aperto dovrebbe essere sanzionato. -