Cavani alla Juventus? Agnelli tenta il colpaccio: le cifre monstre per portarlo a Torino (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Edinson Cavani non è decisamente più giovanissimo, ma nel giorno del suo compleanno prova a lanciare segnali alla Juventus per trattative. L’uruguaiano Edinson Cavani ha trovato in Italia il suo habitat naturale e pur essendo diventato grande anche all’estero giocando alla grande sia in Francia al Paris Saint Germain che in Inghilterra con il Manchester United non ha mai dimenticato il Belpaese e non è escluso un suo prossimo ritorno. Edinson Cavani (GettyImages)La Juventus è sempre attiva sul mercato e soprattutto non vuole farsi sfuggire nessuna possibile trattativa riguardante dei parametri zero che potrebbe dimostrarsi come una grande risorsa in più per i bianconeri. L’attacco indubbiamente è già stato un reparto molto rafforzato rispetto agli ultimi anni, con ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Edinsonnon è decisamente più giovanissimo, ma nel giorno del suo compleanno prova a lanciare segnaliper trattative. L’uruguaiano Edinsonha trovato in Italia il suo habitat naturale e pur essendo diventato grande anche all’estero giocandogrande sia in Francia al Paris Saint Germain che in Inghilterra con il Manchester United non ha mai dimenticato il Belpaese e non è escluso un suo prossimo ritorno. Edinson(GettyImages)Laè sempre attiva sul mercato e soprattutto non vuole farsi sfuggire nessuna possibile trattativa riguardante dei parametri zero che potrebbe dimostrarsi come una grande risorsa in più per i bianconeri. L’attacco indubbiamente è già stato un reparto molto rafforzato rispetto agli ultimi anni, con ...

