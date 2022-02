Caso Epstein | l’indennizzo top secret evita il processo al principe Andrea

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ilnon andrà aper il. Il reale ha raggiunto un accordo riservato con Virginia Giuffri, che l’ha accusato di abusi sessuali, impegnandosi a pagare una somma che – come riporta il Telegraph – si aggira intorno ai 12 milioni di sterline. A questo importo si aggiunge anche una “donazione sostanziale“, fa sapere il New York Times, versata in favore di un’organizzazione di beneficenza che si occupa di “supportare i diritti delle vittime” di abusi. Vi raccomandiamo... Perché il, duca di York, potrebbe perdere il titolo nobiliare Il figlio minore della regina Elisabetta è accusato di presunti abusi sessuali da Virginia Roberts Giuffre: una delle ...

Il principe Andrea ha patteggiato con Virginia Giuffre e insieme hanno trovato un accordo che chiudesse il. Sembra anche che il figlio della regina si impegni a versare una donazione ad ...... in cui si delinea la loro intenzione di chiudere ilentro 30 giorni. I termini finanziari ... ex vittima del pedofilo multimilionario americano Jeffrey, per abusi sessuali quando aveva 17 ...(Il Riformista) Andrea riconosce il coraggio di Giuffre e delle altre vittime di Epstein. A cura di Ilaria Costabile ... E, come accade nel 95% di simili casi giudiziari in America, ha bloccato la ...Il principe Andrea ha patteggiato con Virginia Giuffre e insieme hanno trovato un accordo che chiudesse il caso Epstein. Sembra anche che il figlio della regina si impegni a versare una donazione ad ...