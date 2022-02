Belen Rodriguez su Stefano De Martino: «La nostra storia non ha detto tutto» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Belen Rodriguez parla di Stefano De Martino in un’intervista al magazine Chi: «La nostra storia non ha detto tutto» Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono riappacificati, ma non è chiaro ancora se sarà di nuovo amore tra i due. Perché, come dice Belen a Chi, vuole andarci d’ora in poi con i piedi di piombo: «Non voglio sembrare egoista, ma oggi penso prima a me e ai miei figli. Se non sono contenta io per prima, è difficile che riesca a trasmetterlo a loro. Basta soffrire, non voglio più farlo, se una cosa non va, non va. Ho sbagliato tanto perché sono un’entusiasta ed è lì che ho sbagliato, nel fare le cose subito. Ho peccato di entusiasmo, non di leggerezza, ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022)parla diDein un’intervista al magazine Chi: «Lanon haDesi sono riappacificati, ma non è chiaro ancora se sarà di nuovo amore tra i due. Perché, come dicea Chi, vuole andarci d’ora in poi con i piedi di piombo: «Non voglio sembrare egoista, ma oggi penso prima a me e ai miei figli. Se non sono contenta io per prima, è difficile che riesca a trasmetterlo a loro. Basta soffrire, non voglio più farlo, se una cosa non va, non va. Ho sbagliato tanto perché sono un’entusiasta ed è lì che ho sbagliato, nel fare le cose subito. Ho peccato di entusiasmo, non di leggerezza, ...

