Belen Rodriguez e Stefano De Martino paparazzati mano nella mano: la showgirl fa chiarezza sul loro rapporto

Qualche giorno fa Stefano De Martino aveva voluto smentire in un'intervista il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, affermando che i due continuano a frequentarsi per amore del figlio Santiago. Anche la modella argentina, in un'intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi, è voluta intervenire in merito al loro rapporto, nell'occhio del ciclone nelle ultime settimane. Con Stefano ci vediamo, non è una novità. No, non ha detto tutto perché la mia vita non ha detto tutto, è come un film: avrà detto tutto quando non ci sarò più. Nel corso della chiacchierata, ha esternato il suo bisogno di dover tutelare i due figli, nati da due relazioni diverse. Io vivo a casa con i miei figli, se poi c'è fuori una persona con la quale trascorro momenti di gioia è una cosa in ...

