Alla camera nasce ManifestA, il gruppo di Rifondazione comunista ed ex M5s che punta alle elezioni 2023 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È un gruppetto di 4 parlamentari, tutte donne, uscite dal Movimento cinque stelle quando questo ha deciso di appoggiare il governo Draghi. Ma l'obiettivo di ManifestA non si ferma al posizionamento tra le diverse componenti del variegato (e consistente) gruppone misto della camera dei deputati: nel 2023 ManifestA punta a partecipare alle elezioni politiche, non come partito ma come "aggregatore". E il capofila potrebbe essere l'ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. L'annuncio della nascita della nuova componente del gruppo misto della camera è stato dato dalle stesse deputate, Simona Suriano, Doriana Sarli, Yana Ehm e Silvia Benedetti, oggi, 16 febbraio, in conferenza stampa.

