Un altro stupro shock in India: violenza sessuale su una donna di 87 anni (Di martedì 15 febbraio 2022) Ha approfittato del fatto che fosse bloccata a letto, a causa della sua età avanzata, per stuprarla dopo essersi introdotto di nascosto in casa sua per mettere a segno un furto. A Delhi, la capitale dell'India, un uomo di 30 anni è... Leggi su today (Di martedì 15 febbraio 2022) Ha approfittato del fatto che fosse bloccata a letto, a causa della sua età avanzata, per stuprarla dopo essersi introdotto di nascosto in casa sua per mettere a segno un furto. A Delhi, la capitale dell', un uomo di 30è...

