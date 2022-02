Udine si candida a un progetto europeo per valorizzare il patrimonio turistico e religioso? (Di martedì 15 febbraio 2022) La creazione di un itinerario accessibile a persone con disabilità motorie, sensoriali e cognitive per collegare tre poli di interesse turistico e religioso nel centro della città di Udine: il Duomo, principale edificio religioso, la chiesa di San Francesco, luogo sconsacrato utilizzato come sede espositiva e Casa Cavazzini, polo museale cittadino. Interventi per eliminare le barriere architettoniche, per integrare l’arredo urbano e per agevolare la mobilità facilitando l’orientamento. Sono queste alcune delle azioni pilota del progetto europeo Interreg Central Europe 2021-27 “Cultural Routes”, per il quale il Comune di Udine ha presentato la propria candidatura con una delibera ad hoc approvata dalla giunta. L’assessore ai progetti europei ... Leggi su udine20 (Di martedì 15 febbraio 2022) La creazione di un itinerario accessibile a persone con disabilità motorie, sensoriali e cognitive per collegare tre poli di interessenel centro della città di: il Duomo, principale edificio, la chiesa di San Francesco, luogo sconsacrato utilizzato come sede espositiva e Casa Cavazzini, polo museale cittadino. Interventi per eliminare le barriere architettoniche, per integrare l’arredo urbano e per agevolare la mobilità facilitando l’orientamento. Sono queste alcune delle azioni pilota delInterreg Central Europe 2021-27 “Cultural Routes”, per il quale il Comune diha presentato la propriatura con una delibera ad hoc approvata dalla giunta. L’assessore ai progetti europei ...

