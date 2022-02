Ucraina, Vladimir Putin dopo l’incontro con Scholz: “Paesi tenuti a garantire collaborazione, ma non sono obbligati a farlo” (Di martedì 15 febbraio 2022) Olaf Scholz e Vladimir Putin hanno concluso il lungo incontro, estremamente atteso, che ha avuto oggi luogo e che era finalizzato a stemperare la tensione creatasi sulla situazione Ucraina. I due leader si sono presentati in conferenza stampa con toni decisi ma distesi, per raccontare quali sono stati i punti di dialogo e gli accordi stretti durante il meeting: al centro del dialogo ovviamente sono stati l’utilizzo delle risorse energetiche russe, la posizione delle truppe militari russe sul confine ucraino e la posizione della Russia nei confronti della Nato. Vladimir Putin, sulla Nato: Non c’è nulla che ci obbliga a mantenere rapporti pacifici con tutti“ Il Presidente Vladimir Putin parla di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 febbraio 2022) Olafhanno concluso il lungo incontro, estremamente atteso, che ha avuto oggi luogo e che era finalizzato a stemperare la tensione creatasi sulla situazione. I due leader sipresentati in conferenza stampa con toni decisi ma distesi, per raccontare qualistati i punti di dialogo e gli accordi stretti durante il meeting: al centro del dialogo ovviamentestati l’utilizzo delle risorse energetiche russe, la posizione delle truppe militari russe sul confine ucraino e la posizione della Russia nei confronti della Nato., sulla Nato: Non c’è nulla che ci obbliga a mantenere rapporti pacifici con tutti“ Il Presidenteparla di ...

