Ucraina-Russia | intelligence Estonia | “Mosca pronta a invasione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi, i servizi d’dell’ritengono chesia militarmenteper lanciare un’operazione militare su vasta scala contro il Paese a partire dalla seconda metà di febbraio. A questo punto, dopo aver posto in essere le condizioni e le capacità necessarie, servirà soltanto la decisione politica. E’ quanto si legge nel rapporto annuale sull’estone per l’estero, presentato oggi a Tallinn. Il rapporto afferma che laha dispiegato 150mila soldati sul confine ucraino a partire dall’autunno, con la mobilitazione di unità da tutti i distretti militari e le parti dell’esercito. Circa 20mila soldati sono stati inviati in Bielo.”Si tratta del più grande ammassamento ...