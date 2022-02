Ucraina | Johnson | da Mosca “segnali discordanti” sull’invasione

Leggi su lopinionista

(Di martedì 15 febbraio 2022) LONDRA – La Russia non ha abbandonato i piani per un’eventuale invasione dell’, pur essendo “aperta” al dialogo: lo ha dichiarato il premier britannico, Boris. “Assistiamo ad una apertura russa al dialogo. D’altra parte, l’intelligence in campo non è ancora incoraggiante. Abbiamo ospedali da campo russi costruiti vicino al confine con l’in Bielorussia per quella che può essere interpretata solo come una preparazione per un’invasione”. Poi ha aggiunto: “Ci sono più gruppi tattici di battaglioni che vengono effettivamente portati più vicino al confine con l’, secondo l’intelligence che stiamo vedendo.contrastanti, credo, al momento, e una ragione in più, quindi, per rimanere molto duri e molto uniti e in particolare sulle sanzioni economiche”. E ha concluso: “Questo ...