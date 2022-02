Ucraina | Biden | L' invasione russa è un rischio concreto | pronte sanzioni

(Di martedì 15 febbraio 2022) Parlando dalla Casa Bianca, il presidente Usa ha rimarcato la volontà di lasciare aperta la porta alla diplomazia e ha annunciato gravicontro Mosca in caso di attacco all'

...russe e ucraine e hanno riaffermato il loro sostegno a un percorso diplomatico per porre fine alla crisi in. Lo riferisce la Casa Bianca, dando notizia della conversazione frae Macron. ...Leggi anche Crisi, Putin: "Russia non vuole la guerra"- Russia, intelligence Estonia: "Mosca pronta a invasione", Russia sposta truppe da confine. Dubbi Nato, che nel ...De-escalation non confermata, "abbiamo notizie secondo le quali ci sono ancora 150mila soldati russi schierati lungo il confine" Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha parlato lungamente ...«Sul Donbass rimaniamo fedeli all’accordo di Minsk»: lo riporta il Cremlino dopo aver confermato il ritiro di parte dei soldati russi dai confini con l’Ucraina. «Il ritiro delle truppe russe alle loro ...