Tv in lutto, è venuta a mancare: sui social la sua battaglia contro il cancro. Fan sconvolti (Di martedì 15 febbraio 2022) L'attrice è morta all’età di 52 anni a seguito di a cancro ai polmoni che ha reso pubblico di aver sofferto nell’anno 2021. È stato tramite un messaggio sul suo account Instagram ufficiale in cui è stata rilasciata la triste notizia: “Oggi, 11 febbraio 2022, salutiamo Isabel. Sebbene la sua famiglia e i suoi amici sentano profondamente la sua perdita, sappiamo che ovunque andrà si divertirà come solo lei sa fare. Grazie per tutte le espressioni di affetto e preoccupazione Si è dichiarata molto amata e protetta”, si legge nella dichiarazione. Uno dei ruoli più ricordati di Isabel Torres è stato in “Veneno”, la serie ATRESplayer Premium, dove ha incarnato la versione più adulta di Cristina Ortíz, dove ha abbagliato tutti con la sua interpretazione magistrale. Un’interpretazione che rimarrà per sempre nella memoria di tutti i suoi fan. Il reazioni alla sua ... Leggi su howtodofor (Di martedì 15 febbraio 2022) L'attrice è morta all’età di 52 anni a seguito di aai polmoni che ha reso pubblico di aver sofferto nell’anno 2021. È stato tramite un messaggio sul suo account Instagram ufficiale in cui è stata rilasciata la triste notizia: “Oggi, 11 febbraio 2022, salutiamo Isabel. Sebbene la sua famiglia e i suoi amici sentano profondamente la sua perdita, sappiamo che ovunque andrà si divertirà come solo lei sa fare. Grazie per tutte le espressioni di affetto e preoccupazione Si è dichiarata molto amata e protetta”, si legge nella dichiarazione. Uno dei ruoli più ricordati di Isabel Torres è stato in “Veneno”, la serie ATRESplayer Premium, dove ha incarnato la versione più adulta di Cristina Ortíz, dove ha abbagliato tutti con la sua interpretazione magistrale. Un’interpretazione che rimarrà per sempre nella memoria di tutti i suoi fan. Il reazioni alla sua ...

Advertising

hellboy1514 : @solojuventuss Solo che appena sei sincero, trovi un/una mentecatto/a, che ti minaccia di blocco... Mi è successo i… - himeralive : È venuta a mancare all'affetto dei propri cari Vincenza Pagano, nata a Grotte (AG) il 28 settembre 1928, mamma del… - katieb0204 : Non dimentichiamoci anche che ha appena subito un lutto. Magari in quel momento gli è venuta in mente sua nonna e si è distaccato #jeru -