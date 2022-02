Traffico Roma del 15-02-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto chiusura temporanea per un incidente sulla tangenziale est tra via Batteria Nomentana e l’uscita di via Tiburtina in direzione di viale Castrense spostamenti questa mattina appena lizzati dalla pioggia code sulla diramazioneSud in entrata atra Torrenova il raccordo code sulla carreggiata interna del raccordo a tra Casilina e da Appiaincolonnato anche sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale est trafficata la via Flaminia con code tra il raccordo è via di Grottarossa analoga situazione sulla via Salaria code tra via Cortona El aeroporto dell’Urbe rallentamenti sulla via Pontina tra Castelno e Spinaceto in direzione diper dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito ...