Torta di mele e marmellata | velocissima | ottima per colazione e merenda!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 15 febbraio 2022) Se ti dicessi che in soli 5 minuti possiamo realizzare una buonadi?Dovresti credermi visto che in cucina si può portare a termine ogni più piccola magia!Vediamo subito come creare unadecisamente diversa dal solito utilizzando soltanto una mela. Dalla nostra dispensa dobbiamo selezionare: 170 gr di farina 60 ml di olio di semi 8 gr di lievito in polvere 80 ml di latte 60 gr di zucchero 1 uovo 1 mela 60 gr didi albicocche 1 scorza grattugiata di limone Preparazione del frutto Prima di tutto occupiamoci della mela. Sbucciamo la mela, eliminiamo il torsolo e tagliamola a fettine. Dopodiché irroriamo le fette di mela con del succo di limone e lasciamo da parte per qualche minuto. Preparazione dell’impasto Ora occupiamoci della preparazione vera e ...