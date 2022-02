Studente morto durante uno stage, Bianchi: Più sicurezza nella formazione, scuola non sia surrogato del lavoro (Di martedì 15 febbraio 2022) “Esprimo il mio più profondo dolore e vicinanza alla famiglia”. Così il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi dopo aver appreso la notizia della morte del giovane Giuseppe Lenoci.”La sicurezza sul lavoro deve essere sempre garantita, a maggior ragione quando sono coinvolti dei ragazzi in formazione. Su questo abbiamo già avviato un confronto con il Ministro del lavoro Orlando e messo a ragionare i nostri tecnici. Credo sia urgente ritrovarci anche insieme alle Regioni per un percorso che porti a una maggiore sicurezza in tutti i percorsi di formazione dove sono previsti contatti dei nostri giovani con il mondo del lavoro”. “Tutta la mia vicinanza da padre ma non era alternanza scuola lavoro: Giuseppe stava facendo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 15 febbraio 2022) “Esprimo il mio più profondo dolore e vicinanza alla famiglia”. Così il Ministro dell’Istruzione Patriziodopo aver appreso la notizia della morte del giovane Giuseppe Lenoci.”Lasuldeve essere sempre garantita, a maggior ragione quando sono coinvolti dei ragazzi in. Su questo abbiamo già avviato un confronto con il Ministro delOrlando e messo a ragionare i nostri tecnici. Credo sia urgente ritrovarci anche insieme alle Regioni per un percorso che porti a una maggiorein tutti i percorsi didove sono previsti contatti dei nostri giovani con il mondo del”. “Tutta la mia vicinanza da padre ma non era alternanza: Giuseppe stava facendo ...

