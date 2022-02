Studente morto durante lo stage, Cgil chiede incontro urgente con i Ministri Bianchi e Orlando (Di martedì 15 febbraio 2022) A seguito della morte dello Studente di 16 anni nel corso del suo stage inerente al Corso di formazione professionale, la Cgil e la Flc Cgil chiedono un incontro urgente con il Ministro del Lavoro e Politiche sociali e il Ministro dell'Istruzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 15 febbraio 2022) A seguito della morte dellodi 16 anni nel corso del suoinerente al Corso di formazione professionale, lae la Flcchiedono uncon il Ministro del Lavoro e Politiche sociali e il Ministro dell'Istruzione. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Studente morto durante lo stage, Cgil chiede incontro urgente con i Ministri Bianchi e Orlando - LobbaLuisa : RT @AndreaBotti12: Un altro studente morto di non-lavoro. Un altro studente che si sarebbe dovuto trovare tra i banchi di scuola e invece e… - mauraverra : RT @direpuntoit: Per il ministro #Bianchi “un conto è l’#alternanzascuolalavoro, un altro è la formazione professionale'. - Leleprox : RT @contropiano: Uno studente di 16 anni è oggi morto in provincia di Ancona. Era a bordo di un camion in occasione di uno stage e il mezzo… - GIACOMO24330093 : @enrigoletto @elevisconti Spero che sua volgarità non le impedisca di comprendere cose come queste: il furgone su… -