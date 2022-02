Soleil Sorge: “Delia Duran mi ha mancato di rispetto, io a lei mai” (Di martedì 15 febbraio 2022) Il rientro a sorpresa di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip ha riportato il rapporto fra Soleil Sorge e Delia Duran a due mesi fa, quando ancora non si erano chiarite e comprese. Parlando in veranda con Jessica Selassié (che al momento ha il dente avvelenato con Delia Duran perché ha baciato per gioco Barù), la leonessa dell’America del Nord ha inveito contro la sua “rivale” in amore alias la pantera dell’America del Sud. “Guarda quello che ti ha fatto Jessica, ha baciato Barù nonostante tu le avessi chiesto di non farlo. Delia non è amica delle donne suo marito si è innamorato di un’altra donna e lei a chi ha dato la colpa? All’altra donna, ovvero a me. Io non le ho mai mancato di rispetto, lei a me sì. Ma ho capito la ... Leggi su biccy (Di martedì 15 febbraio 2022) Il rientro a sorpresa di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip ha riportato il rapporto fraa due mesi fa, quando ancora non si erano chiarite e comprese. Parlando in veranda con Jessica Selassié (che al momento ha il dente avvelenato conperché ha baciato per gioco Barù), la leonessa dell’America del Nord ha inveito contro la sua “rivale” in amore alias la pantera dell’America del Sud. “Guarda quello che ti ha fatto Jessica, ha baciato Barù nonostante tu le avessi chiesto di non farlo.non è amica delle donne suo marito si è innamorato di un’altra donna e lei a chi ha dato la colpa? All’altra donna, ovvero a me. Io non le ho maidi, lei a me sì. Ma ho capito la ...

Advertising

infoitcultura : Soleil Sorge sfrenata al GF Vip: scatta il bacio con Sophie Codegoni - alexxxandra35 : Lo volete capire o no che Soleil Sorge sarà la vincitrice del gfvip6? #gfvip #SoleilSorge #lulu - FrancyLap : RT @solesupporter: Chi sarà la seconda finalista e perché proprio Soleil Anastasia Sorge? Queste donne reggendo il programma, spiace per g… - FrancescaPierg4 : RT @solesupporter: Chi sarà la seconda finalista e perché proprio Soleil Anastasia Sorge? Queste donne reggendo il programma, spiace per g… - mel_cri : RT @Direttroll: Ogni mattina, come sorge il #Soleil, una #Manila si sveglia e sa che dovrà criticare più di #Miriana o morirà senza fama. O… -