Sassari, “perquisizioni nei confronti di un fratello del cardinale Becciu”: inchiesta per riciclaggio relativa ai fondi dallo Ior e dalla Cei (Di martedì 15 febbraio 2022) La Guardia di finanza ha perquisito su ordine della procura di Sassari le sedi dei presunti beneficiari – e persone a loro collegate – nell’ambito dell’inchiesta relativa a fondi che dallo Ior e dalla Cei sarebbero finiti a enti facenti capo a parenti e amici dell’ex sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato vaticana, il cardinale Angelo Becciu. Le perquisizioni sono scattate a Roma e a Ozieri, Pattada e Bono, in provincia di Sassari. A quanto apprende l’Adnkronos, tra le persone coinvolte c’è uno dei fratelli del cardinale e la sede della Spes. Il filone di indagine dei magistrati sardi, che hanno fatto scattare l’operazione a valle di una rogatoria in Vaticano, non sarebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) La Guardia di finanza ha perquisito su ordine della procura dile sedi dei presunti beneficiari – e persone a loro collegate – nell’ambito dell’cheIor eCei sarebbero finiti a enti facenti capo a parenti e amici dell’ex sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato vaticana, ilAngelo. Lesono scattate a Roma e a Ozieri, Pattada e Bono, in provincia di. A quanto apprende l’Adnkronos, tra le persone coinvolte c’è uno dei fratelli dele la sede della Spes. Il filone di indagine dei magistrati sardi, che hanno fatto scattare l’operazione a valle di una rogatoria in Vaticano, non sarebbe ...

