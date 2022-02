Saipem, altra tegola. Multa da 192 milioni di euro in Algeria per una vicenda in cui il gruppo è stato assolto in Italia (Di martedì 15 febbraio 2022) Non c’è pace per il gruppo Saipem. Dopo l’annuncio a sorpresa della maxi perdita 2021 che ha portato ad una sorta di commissariamento dei vertici del gruppo di servizi e energetici, arriva anche una Multa da 192 milioni di euro dal Tribunale di Algeri. La sanzione è accompagnata dalla sospensione della commessa Gln3 in Algeria assegnata nel 2008 a Saipem, Saipem Contracting Algérie e Snamprogetti Algeria Branch. Lo si legge in una nota in cui le tre aziende annunciano ricorso. La Multa – spiega Saipem – influirà sui conti del 2021 anche se, a seguito dell’appello non verrà per ora corrisposta. Saipem ricorda che il Tribunale di Milano l’aveva assolta in via definitiva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Non c’è pace per il. Dopo l’annuncio a sorpresa della maxi perdita 2021 che ha portato ad una sorta di commissariamento dei vertici deldi servizi e energetici, arriva anche unada 192didal Tribunale di Algeri. La sanzione è accompagnata dalla sospensione della commessa Gln3 inassegnata nel 2008 aContracting Algérie e SnamprogettiBranch. Lo si legge in una nota in cui le tre aziende annunciano ricorso. La– spiega– influirà sui conti del 2021 anche se, a seguito dell’appello non verrà per ora corrisposta.ricorda che il Tribunale di Milano l’aveva assolta in via definitiva ...

