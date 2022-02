Riforma dei test di ingresso per l’università, approvata risoluzione alla Camera: “Più posti per Medicina e nuovo questionario” (Di martedì 15 febbraio 2022) La Commissione Istruzione della Camera ha approvato all’unanimità una risoluzione che chiede di cambiare il meccanismo di selezione dei candidati per i corsi di laurea a numero chiuso, tra cui quello di Medicina e Odontoiatria. I cambiamenti entreranno in vigore già a partire dal 2022, ma incideranno in modo più determinante dal 2023: “Un passo decisivo per rivedere i criteri di selezione nell’accesso a Medicina”, ha commentato Vittoria Casa del Movimento 5 stelle, presidente della Commissione. Ora servirà un decreto della ministra dell’università Cristina Messa nel quale dare concretezza a questi principi condivisi. La Riforma prevede inoltre un aumento del 10% del numero degli ammessi a tutte le facoltà a numero chiuso, così come il progressivo superamento definitivo del cosiddetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) La Commissione Istruzione dellaha approvato all’unanimità unache chiede di cambiare il meccanismo di selezione dei candidati per i corsi di laurea a numero chiuso, tra cui quello die Odontoiatria. I cambiamenti entreranno in vigore già a partire dal 2022, ma incideranno in modo più determinante dal 2023: “Un passo decisivo per rivedere i criteri di selezione nell’accesso a”, ha commentato Vittoria Casa del Movimento 5 stelle, presidente della Commissione. Ora servirà un decreto della ministra delCristina Messa nel quale dare concretezza a questi principi condivisi. Laprevede inoltre un aumento del 10% del numero degli ammessi a tutte le facoltà a numero chiuso, così come il progressivo superamento definitivo del cosiddetto ...

