Rapporto sulle Pmi in Campania, giovedì 17 la presentazione (Di martedì 15 febbraio 2022) Si svolgerà online giovedì 17 febbraio, a partire dalle ore 11, la presentazione del “Rapporto Pmi Campania 2021”, realizzato dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Campania in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e con il sostegno di Banca Mediolanum. Per partecipare ai lavori è necessario iscriversi qui. La realizzazione del secondo volume di studio ed analisi dell’economia campana (curata dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Campania nell’ambito della delega al Centro Studi Campania affidatagli) aveva lo scopo di di delineare una fotografia della composizione strutturale e della condizione economica e finanziaria del sistema produttivo regionale e delle ... Leggi su ildenaro (Di martedì 15 febbraio 2022) Si svolgerà online17 febbraio, a partire dalle ore 11, ladel “Pmi2021”, realizzato dal Comitato Piccola Industria di Confindustriain collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della“Luigi Vanvitelli” e con il sostegno di Banca Mediolanum. Per partecipare ai lavori è necessario iscriversi qui. La realizzazione del secondo volume di studio ed analisi dell’economia campana (curata dal Comitato Piccola Industria di Confindustrianell’ambito della delega al Centro Studiaffidatagli) aveva lo scopo di di delineare una fotografia della composizione strutturale e della condizione economica e finanziaria del sistema produttivo regionale e delle ...

Advertising

borghi_claudio : In questo momento conferenza @Aifa_ufficiale sulla farmacovigilanza vaccinale (presente il rapporto sparito da 4 me… - zazoomblog : Rapporto sulle Pmi in Campania giovedì 17 la presentazione - #Rapporto #sulle #Campania #giovedì - RegioneVeneto : Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile Per partecipare alle gare pubbliche a valere… - itsdrewlaugh : Comunque assurdo Alex ha studiato tutto a tavolino e sta giocando sulle fragilità di Jessica nei confronti di quest… - sara_saretta___ : comunque jess il discorso di Sophie glielo ha fatto ieri sera in veranda grosso modo,quello che m sta sulle palle è… -