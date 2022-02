Psg-Real Madrid, Messi sbaglia il rigore. Social scatenati: “Emblema della pessima partita” (Di martedì 15 febbraio 2022) L’incubo Courtois non smette di tormentare Leo Messi. Ma stavolta, il secondo rigore sbagliato contro il portiere del Real Madrid, capita in un momento di difficoltà generale per il fuoriclasse del Psg che si è preso il pallone dopo un fallo in area di Carvajal su Mbappè. Conclusione a destra e portiere che intuisce. scatenati i Social. “Il rigore sbagliato è semplicemente l’Emblema della pessima partita che sta disputando Messi, veramente irriconoscibile, poi si sa che gli basta poco, ma per ora inguardabile”, scrive Marco. C’è chi fa notare quel che è accaduto sull’altro campo in Premier League con Cristiano Ronaldo che ha segnato proprio negli ... Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) L’incubo Courtois non smette di tormentare Leo. Ma stavolta, il secondoto contro il portiere del, capita in un momento di difficoltà generale per il fuoriclasse del Psg che si è preso il pallone dopo un fallo in area di Carvajal su Mbappè. Conclusione a destra e portiere che intuisce.. “Ilto è semplicemente l’che sta disputando, veramente irriconoscibile, poi si sa che gli basta poco, ma per ora inguardabile”, scrive Marco. C’è chi fa notare quel che è accaduto sull’altro campo in Premier League con Cristiano Ronaldo che ha segnato proprio negli ...

