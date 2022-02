PSG-Real Madrid | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di martedì 15 febbraio 2022) Andiamo a scoprire ledi PSG-, gara valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Calcio d’inizio alle ore 21.00 al Parco dei Principi. I francesi allenati da Mauricio Pochettino sono in testa alla Ligue 1 con ampio margine sulle inseguitrici. Essendo già eliminati dalla coppa di Francia, sconfitti ai rigori dal Rennes, la Champions resta l’obiettivo principale dei parigini. Assente Ramos in difesa, mentre Neymar parte dalla panchina. Per il resto formazione tipo per il PSG, con Messi affiancato da Mbappé e Di Maria. Donnarumma vince il ballottaggio con Navas tra i pali. Gli spagnoli di Carlo Ancelotti sono.in testa alla Liga, ma con il Siviglia che si è avvicinato. Ora sono solo 4 i punti di vantaggio dei blancos dopo il pareggio con il Villar. ...