Pechino 2022 | chi è Sofia Goggia | da infortunio a miracolo d’argento

Eurosport_IT : Charlène Guignard e Marco Fabbri sono meravigliosi! ?? Gli azzurri chiudono la gara Olimpica con 205.07 punti raggi… - Eurosport_IT : Sei anni fa metteva i pattini per la prima volta, oggi è campionessa Olimpica di short track, la prima afroamerican… - petergomezblog : Olimpiadi di Pechino 2022, il dj giamaicano Benjamin Alexander arriva ultimo, ma sorride e chiede una birra. Ha imp… - Fantaski_it : Pechino: Goggia e Nadia Delago argento e bronzo, oro discesa a Suter #fisalpine - juornoit : #Juorno #Pechino 2022: Sofia #Goggia argento e Nadia #Delago bronzo in discesa. Oro Suter -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

La Gazzetta dello Sport

Incredibile Sofia Goggia alle Olimpiadi di: a 23 giorni dall'infortunio al ginocchio, l'azzurra, campione olimpica in carica, vince la medaglia d'argento nella discesa libera dialle spalle di Corinne Suter . Per la bergamasca il tempo di 1'32"03, a 16 centesimi della vincitrice (1'31"87). La grande prova della svizzera, capace di recuperare oltre 40 centesimi nell'...VIDEO: LA DISCESA DI SOFIA GOGGIA IL MEDAGLIERE DI5.36 Grazie per averci seguito, ma continuate a seguirci. Troverete le dichiarazioni di tutte le azzurre, i video, statistiche, analisi, approfondimenti e tantissimo altro. Un saluto ...Pechino, 15 feb. (Adnkronos) – “Una grandissima Italia! Un risultato eccezionale che conferma la forza delle nostre velociste”. Questo il commento del Presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha ...Pechino, 15 feb. (Adnkronos) – Splendida gara di Sofia Goggia nella discesa libera olimpica di Pechino 2022, in programma National Alpine Ski Centre di Yanqing. L’azzurra reduce dall’infortunio al ...