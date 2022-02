Peacock, che cos’è il nuovo servizio streaming? (Di martedì 15 febbraio 2022) In Italia arriva Peacock, il nuovo servizio streaming della NBCUniversal: scopri cos'è e come vederlo su Sky e NOW! Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di martedì 15 febbraio 2022) In Italia arriva, ildella NBCUniversal: scopri cos'è e come vederlo su Sky e NOW! Tvserial.it.

Advertising

AleStonata : RT @Fiammy71: Welcome Nbc, vediamo Peacock che ci darà @AleStonata @DiTeleblog #ascoltitv - Fiammy71 : Welcome Nbc, vediamo Peacock che ci darà @AleStonata @DiTeleblog #ascoltitv - lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: Peacock TV arriva in Italia su Sky e Now TV: Buona notizia per gli utenti di Sky e di Now TV, che potranno vedere i progr… - MrGadgetTech : Peacock TV arriva in Italia su Sky e Now TV: Buona notizia per gli utenti di Sky e di Now TV, che potranno vedere i… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Sky e Nbc Universal annunciano oggi il lancio in Italia di Peacock, che continua così la sua espansio… -