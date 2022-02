Paperissima | Davide Urgu risponde ai commenti sulla gag dei pastori sardi | Non ho offeso nessuno

(Di martedì 15 febbraio 2022)ha scelto i social media perre airelativi alla gag suidi: 'Sono dispiaciuto ma non ho'. Durante una recente puntata del programma televisivo, andata in onda lunedì 14 febbraio 2022 su Canale 5, sono state pronunciate una serie di battute offensive nei confronti deicome parte di un siparietto in cui figuravano, tra gli altri,, la conduttrice Roberta Lanfranchi e il personaggio del Gabibbo., un comico originario di Oristano, ha recentemente scelto Facebook per dire la sua a proposito di quanto è accaduto durante la ...

Advertising

SardiniaPost : Proteste dopo il pastore sardo a Paperissima Sprint. Il tenore Francesco Demuro chiede di pubblicare la bandiera de… -

Ultime Notizie dalla rete : Paperissima Davide

Durante una recente puntata del programma televisivo, andata in onda lunedì 14 febbraio 2022 su Canale 5, sono state pronunciate una serie ... tra gli altri,Urgu , la conduttrice ...Insieme per chiarire lo spiacevole malinteso accaduto dopo la sua partecipazione aSprint Di: Redazione Sardegna Live Benito Urgu e il figlioinsieme per chiarire lo spiacevole malinteso accaduto dopo la partecipazione aSprint .Davide Urgu ha scelto i social media per rispondere ai commenti relativi alla gag sui pastori sardi di Paperissima: 'Sono dispiaciuto ma non ho offeso nessuno'. Durante una recente puntata del ...Il Gabibbo, Roberta Lanfranchi e Davide Urgu hanno realizzato una gag in cui l’attore sardo interpreta un casaro. Non è piaciuto a moltissimi utenti sardi lo sketch di Paperissima Sprint andato in ...