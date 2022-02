Ok dell’Ema al vaccino pneumococcico 20-valente di Pfizer negli over 18 (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema al vaccino pneumococcico coniugato 20-valente Apexxnar* di Pfizer. Lo annuncia l’azienda farmaceutica americana, spiegando che il prodotto è stato approvato come immunizzazione attiva per la prevenzione della malattia invasiva e della polmonite causate dallo Streptococcus pneumoniae nelle persone di età pari o superiore ai 18 anni. L’autorizzazione è valida in tutti i 27 Stati membri Ue, oltre che in Islanda, Lichtenstein e Norvegia. Il vaccino è già disponibile sul mercato usa con il nome Prevnar 20*. “L’autorizzazione Ema di Apexxnar per gli adulti conferma l’impegno costante di Pfizer nel contribuire alla prevenzione di determinate malattie respiratorie infettive potenzialmente gravi, tra cui la malattia pneumococcica ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema alconiugato 20-Apexxnar* di. Lo annuncia l’azienda farmaceutica americana, spiegando che il prodotto è stato approvato come immunizzazione attiva per la prevenzione della malattia invasiva e della polmonite causate dallo Streptococcus pneumoniae nelle persone di età pari o superiore ai 18 anni. L’autorizzazione è valida in tutti i 27 Stati membri Ue, oltre che in Islanda, Lichtenstein e Norvegia. Ilè già disponibile sul mercato usa con il nome Prevnar 20*. “L’autorizzazione Ema di Apexxnar per gli adulti conferma l’impegno costante dinel contribuire alla prevenzione di determinate malattie respiratorie infettive potenzialmente gravi, tra cui la malattia pneumococcica ...

