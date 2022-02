Oggi scatta l'obbligo vaccinale per i lavoratori over 50: multe (vere) per chi va a lavoro senza Green pass (Di martedì 15 febbraio 2022) Il 1° febbraio era già scattato l'obbligo vaccinale tout court per tutti gli over 50, con multe da 100 euro che arriveranno uan tantum a coloro che non hanno fatto alcuna dose di vaccino. Oggi si ... Leggi su globalist (Di martedì 15 febbraio 2022) Il 1° febbraio era giàto l'tout court per tutti gli50, conda 100 euro che arriveranno uan tantum a coloro che non hanno fatto alcuna dose di vaccino.si ...

