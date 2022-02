Nato, Donbass e Crimea: cosa vuole Putin per non far scoppiare la guerra in Ucraina (Di martedì 15 febbraio 2022) È il 16 febbraio la data scelta dalla Russia per invadere l’Ucraina? Il primo vice rappresentante permanente di Mosca presso le Nazioni Unite, Dmitry Polyansky, parlando a Channel 4 ha sostenuto che non c’è alcun ultimatum fissato per mercoledì: «Per quanto ne so no, e non vedo alcun motivo per questo». Polyansky ha definito ridicole le notizie di una invasione imminente. «Ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo su di noi e sui piani di attacco, sull’invasione a noi attribuita. Per noi è sorprendente», ha detto il rappresentante russo all’Onu. Sottolineando che tali notizie «sono anche una completa sorpresa per gli ucraini. Sembra – ha aggiunto – che solo gli americani siano sicuri di qualcosa, ma non condividono informazioni, né con noi né con gli ucraini». Ma allora cosa vuole Vladimir ... Leggi su open.online (Di martedì 15 febbraio 2022) È il 16 febbraio la data scelta dalla Russia per invadere l’? Il primo vice rappresentante permanente di Mosca presso le Nazioni Unite, Dmitry Polyansky, parlando a Channel 4 ha sostenuto che non c’è alcun ultimatum fissato per mercoledì: «Per quanto ne so no, e non vedo alcun motivo per questo». Polyansky ha definito ridicole le notizie di una invasione imminente. «Ogni giorno impariamo qualdi nuovo su di noi e sui piani di attacco, sull’invasione a noi attribuita. Per noi è sorprendente», ha detto il rappresentante russo all’Onu. Sottolineando che tali notizie «sono anche una completa sorpresa per gli ucraini. Sembra – ha aggiunto – che solo gli americani siano sicuri di qual, ma non condividono informazioni, né con noi né con gli ucraini». Ma alloraVladimir ...

Dadaumpah : RT @ethrusco: L'#invasione che ci sarà non sarà quella della Russia in Ucraina, ma dell'#Ucraina nel #Donbass con armi #NATO, una invasione… - io_gurt : Chissà perché ho la sensazione che sarà l’Ucraina con il supporto delle forze Usa Uk e Nato ad attaccare nel… - Suor_Giuseppe : @FridericusII Si, in linea di principio si ma la situazione dell'Ucraina non è così netta per come la descrive lei,… - Tina54748025 : ??????????Naryshkin, capo dei servizi segreti esteri russi: I terroristi sono arrivati ??nel Donbass per partecipare al… - FrancBors : @matteo_ottoz @jacopo_iacoboni La NATO non conquista, sono i paesi che fanno richiesta di entrarci. La Russia dovre… -