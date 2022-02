“MINE” è il primo singolo per la cantautrice milanese, Bianca Ventura (Di martedì 15 febbraio 2022) In radio e disponibile in tutti gli store digitali “MINE”, il primo singolo della giovanissima cantautrice milanese Bianca Ventura, una ballad pop-dance in lingua inglese che l’artista ha scritto ed arrangiato insieme al padre Paolo Gallarati nel novembre del 2019, all’età di 15 anni. La canzone, prodotta dal noto hitmaker Nicolò Fragile (Mina, Eros Ramazzotti…) è stata registrata in studio nell’estate del 2020 e rappresenta una dichiarazione di consapevolezza di Bianca nei confronti di ciò che le appartiene.Il videoclip, realizzato nell’ottobre del 2021 per la regia di Lara Vai e Marco Rigamonti, è già disponibile dall’ 11 Febbraio sul canale YouTube dell’artista. “Bad Habits”, questo il titolo dell’album, rappresenta l’inizio di un viaggio che ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 15 febbraio 2022) In radio e disponibile in tutti gli store digitali “”, ildella giovanissima, una ballad pop-dance in lingua inglese che l’artista ha scritto ed arrangiato insieme al padre Paolo Gallarati nel novembre del 2019, all’età di 15 anni. La canzone, prodotta dal noto hitmaker Nicolò Fragile (Mina, Eros Ramazzotti…) è stata registrata in studio nell’estate del 2020 e rappresenta una dichiarazione di consapevolezza dinei confronti di ciò che le appartiene.Il videoclip, realizzato nell’ottobre del 2021 per la regia di Lara Vai e Marco Rigamonti, è già disponibile dall’ 11 Febbraio sul canale YouTube dell’artista. “Bad Habits”, questo il titolo dell’album, rappresenta l’inizio di un viaggio che ...

