Milan, Dossena: “Sulla carta li metterei al quarto posto in Italia” (Di martedì 15 febbraio 2022) L'ex calciatore Andrea Dossena ha parlato della lotta a tre in Serie A tra Inter, Napoli e Milan. Parole non dolcissime per i rossoneri Leggi su pianetamilan (Di martedì 15 febbraio 2022) L'ex calciatore Andreaha parlato della lotta a tre in Serie A tra Inter, Napoli e. Parole non dolcissime per i rossoneri

Advertising

PianetaMilan : #Milan, #Dossena: “Sulla carta li metterei al quarto posto in Italia” #ACMilan #SempreMilan - sportli26181512 : L'ex Liverpool Dossena a CM: ‘Sanchez come me, è l'arma in più di Inzaghi. Il problema di Napoli e Milan è che l'In… - cmdotcom : L'ex #Liverpool #Dossena a CM: ‘#Sanchez come me, è l'arma in più di #Inzaghi. Il problema di #Napoli e #Milan è ch… - dossena_daniele : @_BeatriceSarti Evvai se ripenso ai 3 punti con lo spezia anche con la vittoria dedli intertrisri eravamo primi peccato FORZA MILAN - SampNews24 : #Falcone nuovo titolare della #Sampdoria? #Dossena: «È una rivelazione» -