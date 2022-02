Milan, Antonelli: “Scudetto? Senza coppe il Diavolo ha più possibilità” (Di martedì 15 febbraio 2022) Roberto Dustin Antonelli, ex centrocampista rossonero, ha parlato della corsa Scudetto in Serie A che coinvolge anche il Milan. Le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di martedì 15 febbraio 2022) Roberto Dustin, ex centrocampista rossonero, ha parlato della corsain Serie A che coinvolge anche il. Le dichiarazioni

Advertising

gilnar76 : Antonelli: «Il #Milan è primo meritatamente, sull’assenza delle coppe…» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Antonelli: «Il #Milan è primo meritatamente, sull’assenza delle coppe…» - sportli26181512 : R. Antonelli: 'Milan, primo posto meritato. Non avere la Champions è un vantaggio': Roberto Dustin Antonelli, ex ce… - gab72boa : RT @MilanNewsit: R. Antonelli: 'Milan, primo posto meritato. Non avere la Champions è un vantaggio' - MilanNewsit : R. Antonelli: 'Milan, primo posto meritato. Non avere la Champions è un vantaggio' -