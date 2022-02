Mani Pulite, Bisignani: “Con saldatura Pci-toghe si perse occasione, quel clima uccise Gardini” (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – “E’ stata la grande occasione persa, per la politica e l’economica italiana, per via della saldatura tra i pubblici ministeri di Milano e il Partito comunista. Se fossero andati veramente avanti, l’Italia sarebbe stata migliore e non ci sarebbe stata questa cappa di condizionamento della magistratura nei confronti della politica, e viceversa”. Così all’Adnkronos, a 30 anni da ‘Mani Pulite’, Luigi Bisignani, coinvolto per finanziamento illecito nel processo Enimont. “Se la magistratura milanese, che quando ha voluto ha trovato qualsiasi cosa, fosse andata avanti nell’inchiesta sul Pci – spiega Bisignani – ci sarebbe stata una ripulitura generale, un’amnistia generale e si ricominciava da capo”. Su un punto Bisignani non ha dubbi. “Mani ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – “E’ stata la grandepersa, per la politica e l’economica italiana, per via dellatra i pubblici ministeri di Milano e il Partito comunista. Se fossero andati veramente avanti, l’Italia sarebbe stata migliore e non ci sarebbe stata questa cappa di condizionamento della magistratura nei confronti della politica, e viceversa”. Così all’Adnkronos, a 30 anni da ‘’, Luigi, coinvolto per finanziamento illecito nel processo Enimont. “Se la magistratura milanese, che quando ha voluto ha trovato qualsiasi cosa, fosse andata avanti nell’inchiesta sul Pci – spiega– ci sarebbe stata una ripulitura generale, un’amnistia generale e si ricominciava da capo”. Su un puntonon ha dubbi. “...

