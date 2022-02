L’Unione Europea dibatte: gas e nucleare potrebbero diventare delle fonti energetiche considerate “green” (Di martedì 15 febbraio 2022) In queste ore, L’Unione Europea si è riunita per discutere della possibilità di includere le fonti di energia da sempre ritenute pericolose per l’uomo o per l’ambiente, come quella nucleare e il gas, nella tassonomia delle fonti energetiche “green”, quindi a basso impatto ambientale. L’obiettivo è quello di accelerare la transizione ecologica. Investimenti “green” in Unione Europea: il piano della commissione sulla normativa su gas e nucleare Ormai da anni, il nucleare si trova sul tavolo delle commissioni di tutto il mondo. Come riferisce Agi, l’UE non ha accolto all’unanimità il progetto di tassonomia che prevede di inserire questa fonte di energia tra quelle ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 febbraio 2022) In queste ore,si è riunita per discutere della possibilità di includere ledi energia da sempre ritenute pericolose per l’uomo o per l’ambiente, come quellae il gas, nella tassonomia”, quindi a basso impatto ambientale. L’obiettivo è quello di accelerare la transizione ecologica. Investimenti “” in Unione: il piano della commissione sulla normativa su gas eOrmai da anni, ilsi trova sul tavolocommissioni di tutto il mondo. Come riferisce Agi, l’UE non ha accolto all’unanimità il progetto di tassonomia che prevede di inserire questa fonte di energia tra quelle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In caso di flussi di rifugiati dall'Ucraina, l'Unione europea sta lavorando ad un piano ad hoc anche per aiutare i… - amnestyitalia : Quindici gruppi della società civile chiedono all’Unione europea di non co-presiedere con l’Egitto il forum sul con… - amnestyitalia : L’Unione europea non co-presieda con l’Egitto il forum sul contrasto al terrorismo: l'appello di 15 gruppi della so… - Nath67Lic : RT @MariaDellaMoni6: Il Presidente della Repubblica di El Salvador condanna le violenze di Emmanuel Macron. 'Oggi Parigi. Immaginate se… - LIncontroNews : Finalmente l’Unione Europea è scesa in campo. Ha stabilito un piano di investimento in una delle grandi sfide della… -