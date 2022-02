Love is in the air, anticipazioni 16 febbraio: adesso tutti lo sanno! (Di martedì 15 febbraio 2022) anticipazioni Love is in the air: cosa succede nella prossima puntata di mercoledì 16 febbraio. Serkan commette un grosso errore e adesso tutti lo sanno. Serkan vuole chiedere a Eda di sposarlo, ma prima di farlo informa Melo di quello che sta per succedere. La Yildiz non deve sapere niente, sarà tutta una grande sorpresa. Serkan come le chiederà di sposarlo? tutti aspettano il suo grande gesto all’insegna del romanticismo. Eda e Serkan: prossima puntata Love is in the airSerkan vuole sposare Eda il prima possibile. Cinque anni lontani sono stati fin troppo, la coppia potrà vivere come una famiglia con la piccola Kiraz. L’armonia non è mai stata così tanta. È davvero il momento giusto per pronunciare il sì all’altare, ma prima Serkan deve fare la ... Leggi su vesuvius (Di martedì 15 febbraio 2022)is in the air: cosa succede nella prossima puntata di mercoledì 16. Serkan commette un grosso errore elo sanno. Serkan vuole chiedere a Eda di sposarlo, ma prima di farlo informa Melo di quello che sta per succedere. La Yildiz non deve sapere niente, sarà tutta una grande sorpresa. Serkan come le chiederà di sposarlo?aspettano il suo grande gesto all’insegna del romanticismo. Eda e Serkan: prossima puntatais in the airSerkan vuole sposare Eda il prima possibile. Cinque anni lontani sono stati fin troppo, la coppia potrà vivere come una famiglia con la piccola Kiraz. L’armonia non è mai stata così tanta. È davvero il momento giusto per pronunciare il sì all’altare, ma prima Serkan deve fare la ...

