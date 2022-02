Livorno, l’occupazione del liceo interrotta dalla Celere. I prof stanno con gli studenti: “Così a rischio la loro fiducia nelle istituzioni” (Di martedì 15 febbraio 2022) Le pattuglie della Digos e le camionette del Reparto mobile della polizia per interrompere l’occupazione degli studenti nel liceo, su input del preside e con il via libera di questore e prefetto. E i professori si schierano con gli studenti: “Un fatto senza precedenti – scrivono in un documento 41 insegnanti – che danneggia fortemente l’immagine del liceo e mette a durissima prova la fiducia dei nostri ragazzi nei confronti delle istituzioni”. Tutto accade al liceo scientifico Enriques di Livorno, scuola tra le più prestigiose della città, dove pure è arrivata l’onda lunga delle proteste nazionali. Ma anche l’approccio muscolare delle forze dell’ordine, richiesto dal dirigente Marco Benucci per evitare che la presenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Le pattuglie della Digos e le camionette del Reparto mobile della polizia per interromperedeglinel, su input del preside e con il via libera di questore e prefetto. E iessori si schierano con gli: “Un fatto senza precedenti – scrivono in un documento 41 insegnanti – che danneggia fortemente l’immagine dele mette a durissima prova ladei nostri ragazzi nei confronti delle”. Tutto accade alscientifico Enriques di, scuola tra le più prestigiose della città, dove pure è arrivata l’onda lunga delle proteste nazionali. Ma anche l’approccio muscolare delle forze dell’ordine, richiesto dal dirigente Marco Benucci per evitare che la presenza ...

Advertising

massacittacom : RT @TirrenoLivorno: La polizia si presenta in forze al portone del liceo Enriques occupato dagli studenti: i ragazzi lasciano l'edificio. L… - corgi_lover : RT @TirrenoLivorno: La polizia si presenta in forze al portone del liceo Enriques occupato dagli studenti: i ragazzi lasciano l'edificio. L… - TirrenoLivorno : La polizia si presenta in forze al portone del liceo Enriques occupato dagli studenti: i ragazzi lasciano l'edifici… -

Ultime Notizie dalla rete : Livorno l’occupazione Livorno, l’occupazione del liceo interrotta dalla Celere. I prof stanno con gli studenti: “Così… Il Fatto Quotidiano