L’evoluzione della medicina di laboratorio

(Adnkronos) – Winter School 2022, Pollenzo – "Il 70% delle decisioni cliniche si basano sulle informazioni di laboratorio", Sergio Bernardini – Professore di Biochimica clinica e Biochimica molecolare dell'Università Tor Vergata di Roma Pollenzo 15 febbraio 2022 – "La medicina di laboratorio è una disciplina composita che si applica alla prevenzione, alla diagnosi, alla prognosi, al monitoraggio della terapia e che condiziona in modo sostanziale l'outcome del paziente se applicata al paziente giusto, al tempo giusto, con la metodica giusta", spiega Sergio Bernardini, Professore di Biochimica clinica e Biochimica molecolare dell'Università Tor Vergata di Roma, nel corso della Winter School 2022 di Pollenzo, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l'Università degli Studi di Scienze ...

