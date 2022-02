“Le Iene” | anticipazioni di mercoledì 16 febbraio

(Di martedì 15 febbraio 2022)16su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le”, condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari Domani,16, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le”, condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari. Ad accompagnarli sul palco anche la presenza comica dei due giovani talenti Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra gli ospiti in studio, il maestro Peppe Vessicchio e il cantante Rkomi. Nella puntata, il debutto come inviato di Joe Bastianich. Filippo Roma è nella capitale per documentare le cosiddette “case abitate da fantasmi”: abitazioni che hanno come assegnatari persone decedute da anni ma che ancora oggi figurano come legittimi intestatari. Al loro interno ci sono individui che le occupano da anni, senza titolo, alcuni addirittura dal ...

Advertising

361_magazine : - katiadiluna16 : #BelenRodriguez parole dure con #selvaggialucarelli e parole di stima nei confronti di #emmamarroneanche di… - 361_magazine : - SerieTvserie : Le Iene: anticipazioni puntata 9 febbraio 2022, conduttori, servizi - tvblogit : Le Iene: anticipazioni puntata 9 febbraio 2022, conduttori, servizi -

Ultime Notizie dalla rete : Iene anticipazioni

LE9 febbraio: Teo Mammuccari e Belen Rodriguez conduttori Belen Rodriguez conferma il ritorno di fiamma con Stefano De Martino Poi Belen Rodriguez ha risposto alle domande di Teo ...Uomini e Donne : ci siamo, anche oggi siamo pronti per una nuova ed emozionante ... Ascolti tv mercoledì 9 febbraio 2022: Cosa mi lasci di te, Chi l'ha visto?, Milan Vs Lazio, Le, ...Domani, mercoledì 16 febbraio, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari. Ad accompagnarli sul palco anche la presenza comica dei due ...In prima serata su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene con Teo Mammucari e Belèn Rodriguez In prima serata su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene con Teo Mammucari e Belèn ...