La Vita in diretta, un omaggio speciale per un traguardo importante: di cosa si tratta (Di martedì 15 febbraio 2022) Proprio nella scorsa puntata, nel programma capitanato da Alberto Matano, si è assistito a qualcosa di veramente molto romantico. La Vita in diretta è certamente uno dei più longevi programmi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 15 febbraio 2022) Proprio nella scorsa puntata, nel programma capitanato da Alberto Matano, si è assistito a qualdi veramente molto romantico. Lainè certamente uno dei più longevi programmi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

StefaniaMarte16 : @enricoruggeri Attaccarti proprio adesso in TV alla Vita in diretta sule tue dichiarazioni è più spregevole dei tan… - POKI33847251 : RT @FDrigani: La timidezza, fonte inesauribile di disgrazie nella vita pratica, è la causa diretta, anzi unica, di ogni ricchezza interiore… - snowflowerss : Comunque da quando è arrivato il B3lli non guardo quasi più la diretta forse riesco a riprendere in mano la mia vita #Jerù - CasaLettori : RT @FDrigani: La timidezza, fonte inesauribile di disgrazie nella vita pratica, è la causa diretta, anzi unica, di ogni ricchezza interiore… - dgCarmel81 : @ioetesolonoi quella diretta non so se sia di ieri o oggi ha fatto tanto di quei danni ...perché fanno parlare chiu… -