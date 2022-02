La nuova coppia d'oro di Hollywood sta vivendo un momento magico. Sentimentale e professionale (Di martedì 15 febbraio 2022) La relazione tra Zoë Kravitz, 33 anni, e Channing Tatum, 41 era cosa nota anche prima della conferma ufficiale. I due, che si frequentano dall’anno scorso, stanno vivendo un periodo d’oro, Sentimentale ed artistico, tanto che la riservatissima figlia di Lenny Kravitz, su Elle Usa, si è anche lasciata andare ad alcune dichiarazioni sull’attore. Leggi anche › Zoë Kravitz chiede il divorzio dal marito dopo 18 mesi di matrimonio Lei in cover su Elle Usa, lui su VMan Commentando le paparazzate che li ritraevano insieme, si è lasciata sfuggire un commento. E in due parole ha detto tutto sulla salute della loro storia d’amore: «Sono felice». Ciò che lega i due innamorati è anche un sodalizio professionale: la Kravitz ha ... Leggi su iodonna (Di martedì 15 febbraio 2022) La relazione tra Zoë Kravitz, 33 anni, e Channing Tatum, 41 era cosa nota anche prima della conferma ufficiale. I due, che si frequentano dall’anno scorso, stannoun periodo d’oro,ed artistico, tanto che la riservatissima figlia di Lenny Kravitz, su Elle Usa, si è anche lasciata andare ad alcune dichiarazioni sull’attore. Leggi anche › Zoë Kravitz chiede il divorzio dal marito dopo 18 mesi di matrimonio Lei in cover su Elle Usa, lui su VMan Commentando le paparazzate che li ritraevano insieme, si è lasciata sfuggire un commento. E in due parole ha detto tutto sulla salute della loro storia d’amore: «Sono felice». Ciò che lega i due innamorati è anche un sodalizio: la Kravitz ha ...

