Koopmeiners trequartista giova all'attacco dell'Atalanta (l'idea geniale di Gasperini) (Di martedì 15 febbraio 2022) Gli aspetti positivi scaturiti da Atalanta-Juventus? Le parate di Sportiello, il tiro di Malinovskyi, la grinta di Demiral e i dribbling di Boga. Legittimo, ma c'è ancora un piccolo particolare: la prestazione straordinaria di Koopmeiners schierato da trequartista. L'ultima intuizione tattica di Gasperini ha portato frutti ad un reparto offensivo rimaneggiato tra infortuni e continuità, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Atalanta-Cagliari, Coppa Italia Zapata è sempre più vicino all'Inter: ora c'è da ragionare sulla cifra (che l'Atalanta valuterà) Perché Belotti può essere definito un giocatore da Atalanta (tra statistiche e prestazioni) La sliding doors di Atalanta-Roma: il destino bussa alla porta (5 anni dopo)

SimonePerego3 : RT @Laudantes: Teun Koopmeiners ('98) ?????? Juventus: ??6 PASSAGGI CHIAVE ????? 2/2 Dribbling riusciti ?? 3/8 Cross riusciti ?? 2/3 Palle lungh… - AndreaRoss2_0 : ???? | #Koopmeiners l’uomo in più nell’#Atalanta. Grande prestazione con la Juve in tre ruoli: da mezzala e trequart… - kunbrate1 : RT @pasqlaragione: Di professione fa il centrocampista. In #AtalantaJuve gli ho visto fare il trequartista, poi il falso nove. All'AZ Alkma… - matteogreco1926 : RT @Laudantes: Teun Koopmeiners ('98) ?????? Juventus: ??6 PASSAGGI CHIAVE ????? 2/2 Dribbling riusciti ?? 3/8 Cross riusciti ?? 2/3 Palle lungh… - Napole_tano : RT @Laudantes: Teun Koopmeiners ('98) ?????? Juventus: ??6 PASSAGGI CHIAVE ????? 2/2 Dribbling riusciti ?? 3/8 Cross riusciti ?? 2/3 Palle lungh… -

PAGELLE e TABELLINO Atalanta - Juventus - Malinovskyi spacca, serataccia Szczesny Dybala 6,5 - Ricama tanti palloni, agisce da trequartista puro dettando sempre il passaggio. Per un ...Mariani 5 - Manca un'ammonizione per Szczesny dopo l'uscita avventurosa del polacco su Koopmeiners.

PAGELLE e TABELLINO Atalanta-Juventus | Malinovskyi spacca, serataccia Szczesny Koopmeiners 6,5 – Gioca alla Pessina ... Dybala 6,5 – Ricama tanti palloni, agisce da trequartista puro dettando sempre il passaggio. Per un soffio manca l’incrocio con un sinistro telecomandato, nel ...

