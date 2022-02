Inventing Anna | la storia vera di un grande fake Quando l’apparenza è tutto

(Di martedì 15 febbraio 2022) Accento dell’est, una borsa firmata, occhiali da sole da migliaia di dollari, il perfetto abbinamento tra scarpe e foulard; qualche nozione sul mondo dell’arte, una buona dose di faccia tosta e una conoscenza impeccabile della carta dei vini: può bastarequesto a fare di una ragazza di 26 anni una perfetta ereditiera con cui tutti vogliono fare amicizia, vogliono fare affari, vogliono allacciare rapporti? A quanto pare si ed è da queste premesse che prende il via ladiDelvey protagonista della nuova serie di Shonda Rhimes,. Una ragazzina di 25 anni arrivata a New York capace di mettersi in contatto con banchieri, con investitori, con avvocati dalla parcella oraria che supera i 2000 dollari. Affascinante, non bellissima, una bambolina quasi perfetta ma impenetrabile. Ha ...

Shonda Rimes è una vera assicurazione per quanto riguarda il panorama della serialità. La mente dietro Grey's Anatomy e Scandal è considerata una vera guru delle serie. Ma consembra aver fatto un buco nell'acqua. I grandi ascolti su Netflix riusciranno a vincere le impressioni della critica e incoraggiare una seconda stagione? Non ha convinto affatto il ...Di "" probabilmente sapete già tutto: se leggete stampa anglofona, nel 2017 avrete passato mesi a parlare dell'articolo da cui è tratto , quello che raccontava di comeSorokina, ...A quanto pare si ed è da queste premesse che prende il via la storia di Anna Delvey protagonista della nuova serie di Shonda Rhimes, Inventing Anna. Una ragazzina di 25 anni arrivata a New York capace ...Inventing Anna è l'ultima creazione Netflix di Shonda Rhimes che racconta la vicenda di una truffatrice che si spaccia per una ricca ereditiera nel patinatissimo mondo di Instagram. Scopriamo ...