Il 25% paga gli hacker dopo un attacco. Gli altri forse non lo ammettono (Di martedì 15 febbraio 2022) Questa è una settimana dedicata ai numeri. Ci occupiamo di quelli proposti dalla quarta edizione dell’indagine “Global Security Attitude” di CrowdStrike, nota azienda in ambito cyber security. Quello su cui vorrei concentrarmi è una particolare risposta fornita dai rappresentanti delle 2.200 organizzazioni prese in considerazione ovvero in quanti hanno ceduto alle richieste dei cyber criminali. Il report spiega come quasi un quarto (24%) delle organizzazioni intervistate che ha subito un attacco ransomware ha finito per pagare il riscatto per riprendere il controllo dei propri sistemi. Di queste il 96% per cento è stata costretta ad un ulteriore pagamento per evitare che le informazioni sottratte diventassero di pubblico dominio. Il conto è mediamente ammontato a 1,79 milioni di dollari. Adesso la curiosità riguarda come le nostre ... Leggi su panorama (Di martedì 15 febbraio 2022) Questa è una settimana dedicata ai numeri. Ci occupiamo di quelli proposti dalla quarta edizione dell’indagine “Global Security Attitude” di CrowdStrike, nota azienda in ambito cyber security. Quello su cui vorrei concentrarmi è una particolare risposta fornita dai rappresentanti delle 2.200 organizzazioni prese in considerazione ovvero in quanti hanno ceduto alle richieste dei cyber criminali. Il report spiega come quasi un quarto (24%) delle organizzazioni intervistate che ha subito unransomware ha finito perre il riscatto per riprendere il controllo dei propri sistemi. Di queste il 96% per cento è stata costretta ad un ulterioremento per evitare che le informazioni sottratte diventassero di pubblico dominio. Il conto è mediamente ammontato a 1,79 milioni di dollari. Adesso la curiosità riguarda come le nostre ...

