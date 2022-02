"Green pass, strizzata d'occhio ai no vax". La Viola "in politica": giù botte alla Meloni | Video (Di martedì 15 febbraio 2022) "Chiedere immediatamente la sospensione del Super Green pass perché non serve a niente è uno strizzare l'occhio ai no vax". Antonella Viola, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, colpisce duro Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. "Diciamo le cose come stanno - incalza il direttore dell'Istituto Cittàò della Speranza a Padova -, altrimenti non ci sarebbe alcun motivo per chiedere immediatamente la sospensione di tutte le regole che abbiamo usato finora. Si può rispettare il Cts, che è composto da persone di altissima competenza...". "Ma è in dismissione anche il Cts - la interrompe Alessandro Giuli, firma di Libero - sembra che anche il governo con la fine dello Stato d'emergenza non ritenga più così urgente tenere in piedi il Cts". "Certo, per il Cts ha dato al ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) "Chiedere immediatamente la sospensione del Superperché non serve a niente è uno strizzare l'ai no vax". Antonella, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, colpisce duro Giorgia, leader di Fratelli d'Italia. "Diciamo le cose come stanno - incalza il direttore dell'Istituto Cittàò della Speranza a Padova -, altrimenti non ci sarebbe alcun motivo per chiedere immediatamente la sospensione di tutte le regole che abbiamo usato finora. Si può rispettare il Cts, che è composto da persone di altissima competenza...". "Ma è in dismissione anche il Cts - la interrompe Alessandro Giuli, firma di Libero - sembra che anche il governo con la fine dello Stato d'emergenza non ritenga più così urgente tenere in piedi il Cts". "Certo, per il Cts ha dato al ...

