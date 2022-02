Giuliano Razzoli, l’esperienza (olimpica) conta: a Pechino con un sogno (Di martedì 15 febbraio 2022) Lo slalomista azzurro, oro a Vancouver 2010, è tornato di recente sul podio della Coppa del Mondo, meritandosi, a 37 anni, la chiamata ai Giochi. Dalla gioia a cinque cerchi all’infortunio e il lungo digiuno, fino agli ultimi incoraggianti risultati: «Sto esprimendo la mia sciata migliore, non gareggio mai solo per partecipare» Leggi su vanityfair (Di martedì 15 febbraio 2022) Lo slalomista azzurro, oro a Vancouver 2010, è tornato di recente sul podio della Coppa del Mondo, meritandosi, a 37 anni, la chiamata ai Giochi. Dalla gioia a cinque cerchi all’infortunio e il lungo digiuno, fino agli ultimi incoraggianti risultati: «Sto esprimendo la mia sciata migliore, non gareggio mai solo per partecipare»

Advertising

infoitsport : Giuliano Razzoli: 'In slalom senza paura, mi sento ancora vivo' - infoitsport : Sci alpino, Giuliano Razzoli: 'Mi sto abituando alla neve olimpica' - infoitsport : Olimpiadi invernali - Giuliano Razzoli: 'Rinato con orgoglio, sarebbe bello rivincere e firmo per ex aequo con Vina… - infoitsport : Slalom maschile LIVE! Italia a caccia di medaglia con Alex Vinatzer e Giuliano Razzoli prima e seconda manche in di… - serieB123 : Giuliano Razzoli alle Olimpiadi di Pechino 2022: «Rinato con uno scatto d’orgoglio. Cerco un guizzo per emozionarmi… -